سجن 4 فرنسيين سعوا للقتال في الخارج

أصدرت محكمة فرنسية الاثنين حكماً بالسجن لمدد تصل إلى سبع سنوات بحق أربعة رجال لمحاولتهم المشاركة في القتال مع إسلاميين خارج البلاد، وسط مخاوف من تزايد أعداد الفرنسيين الذين يتوجهون إلى سوريا للقتال.

واتهم الأربعة بمحاولة الوصول إلى مواقع يقاتل فيها إسلاميون في 2009 و2010 وتسهيل مغادرة فرنسيين اثنين آخرين إلى منطقة على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وقتل الاثنان لاحقا في غارة عسكرية أميركية.

وحكم على إبراهيم وتارة (26 عاماً) الذي يعتبر قائد المجموعة، بالسجن سبع سنوات.

وكان وتارة وهو من ميلانو أصلا، اعتنق الإسلام عندما كان عمره 16 عاما، وبعد ذلك حاول مرارا الانضمام إلى المسلحين الإسلاميين في باكستان وأفغانستان والصومال، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وقال في شهادته أمام المحكمة الشهر الماضي إنه طلب أثناء وجوده في مدينة بيشاور الباكستانية نقله إلى مدرسة إسلامية.

وقال "تم أخذي إلى مسجد، ولكنني كنت أتصل بزوجتي في فرنسا وذلك أزعجهم فطردوني"، وأضاف "قيل لي في مسجد آخر إنني لا أستطيع البقاء لأنني أسود. هل زرتم بيشاور في حياتكم؟ عندما تكون أسود الكل ينظر إليك".

كما حاول الوصول إلى حركة الشباب الإسلامية في الصومال المرتبطة بتنظيم القاعدة عبر مصر والسودان. وقال "اعتقلتني الشرطة المصرية وعذبتني قبل أن ترحلني إلى فرنسا".

كما حكم على عضو آخر في المجموعة بالسجن سبع سنوات، بينما حكم على اثنين آخرين بالسجن أربع وخمس سنوات.

وتأتي هذه الأحكام وسط تزايد المخاوف من ازدياد عدد الجهاديين الشباب الذين يتوجهون للقتال في سوريا، والذين تخشى السلطات أن يشكلوا خطرا أمنيا في حال عودتهم إلى فرنسا.

وقدرت وزارة الداخلية عدد من توجهوا إلى سوريا بنحو 700 فرنسي.