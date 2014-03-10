صنعاء تضبط 5 مخطوطات قرآنية بحوزة صيني

ضبطت الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء الدولي اليوم خمسة رقوق قرآنية بحوزة مسافر صيني كان في طريقه لتهريبها إلى خارج اليمن.

وبحسب مصدر رسمي فقد أحالت الأجهزة الأمنية بالمطار المسافر الصيني للإدارة المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن وزير الثقافة اليمني الدكتور عبدالله عوبل تأكيده على خصوصية وأهمية الرقوق التي تم ضبطها وإشادته بيقظة الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء ودعوته جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في اليمن للتعاون من أجل وضع حد لتهريب الآثار والمخطوطات .

وفي سياق متصل بدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء محاكمة مواطن بريطاني بتهمة تهريب آثار يمنية. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، اعترف المتهم راجنيدر سينج فيردي (بريطاني الجنسية).

ويعمل في إحدى الشركات النفطية العاملة في اليمن، بأن القطع الأثرية المعروضة عليه في قاعة المحكمة هي نفسها التي ضبطت معه من قبل أجهزة الأمن في 13 يناير الماضي أثناء مغادرته مطار صنعاء وهي بحوزته.

وكانت النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في تهريب آثار يمنية تعود إلى العصر الحجري، وعددها 16 قطعة منها تسع فقط أصلية، وتشمل رؤوس سهام ورأسا منحوتا على حجر، وحجرا أسود على شكل إنسان.

وقررت المحكمة رفع جلستها إلى 24 مارس الجاري لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وتخوض السلطات اليمنية منذ عقود حرباً مفتوحة مع عصابات تهريب الآثار, وبحسب إحصائية رسمية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء الدولي من ضبط 7500 قطعة أثرية خلال السنوات العشر الأخيرة .



ولم يعد يقتصر النهب على الآثار من مواقعها التاريخية، وإنما انتقلت الظاهرة إلى نهب المتاحف مباشرة.

وفي هذا السياق كان المتحف الوطني بالعاصمة صنعاء قد تعرض منتصف أكتوبر من العام الماضي لعملية سطو شملت نهب سبعة سيوف أثرية وأربعة رقوق ومخطوطات تعود للقرنين الأول والثاني الهجري, وقبل ذلك بمدة تعرض متحف العود الأثري في إب "وسط البلاد، لسرقة 48 قطعة كانت قد عثرت عليها البعثة الآثارية الألمانية من جبل "العود" التاريخي.