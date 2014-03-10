طالبان تهدد بتعكير صفو انتخابات الرئاسة الأفغانية

حذرت حركة طالبان الأفغانية الاثنين، بأنها أصدرت أوامر إلى جميع مقاتليها تقضي بـ"بلبلة" الانتخابات الرئاسية التي ستنظم دورتها الأولى في 5 أبريل المقبل واستهداف جميع العاملين في تنظيم هذا الاستحقاق وقوات الأمن.

وأعلنت الحركة في بيان نشر على الإنترنت "أعطينا أوامر لجميع مجاهدينا باستخدام كل قواهم.. لبلبلة الانتخابات".

كما حذر المتمردون بأنهم سيستهدفون جميع "الناشطين" و"العمال" وسائر الموظفين الذين سيعملون على تنظيم هذه الانتخابات الحاسمة لمستقبل البلاد.

وتعد هذه أول مرة تصدر الحركة تهديدات واضحة ومباشرة إلى هذا الحد حيال الانتخابات الرئاسية، بعدما كانت دعت الى مقاطعتها.

ويتنافس عشرة مرشحين لخلافة الرئيس حميد كرزاي الرئيس الوحيد الذي قاد البلاد منذ سقوط نظام طالبان عام 2001 والذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة.

وستجري هذه الانتخابات على خلفية تواصل أعمال العنف في أفغانستان بعد 12 عاما على التدخل العسكري الغربي، وفي وقت تشهد البلاد مرحلة من الغموض بشأن مستقبلها مع اقتراب موعد انسحاب جنود القوات الدولية التابعة للحلف الأطلسي البالغ عددهم حوالي 50 ألفا بحلول نهاية السنة.