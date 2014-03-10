غرق 42 مهاجراً إفريقياً قبالة السواحل اليمنية

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن 42 مهاجراً إفريقياً غير شرعي قضوا، أمس الأحد، غرقا بعدما جنح قاربهم قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني "26 سبتمبر" أن الغرق حدث قبالة سواحل منطقة بئر علي على البحر العربي بمحافظة شبوة.

وأضافت، نقلا عن مصدر محلي في هذه المحافظة، أن "قارب التهريب جنح قبالة سواحل بئر علي، وأن دورية تابعة للبحرية اليمنية أنقذت نحو 30 شخصا آخرين، تم نقلهم إلى مخيم للنازحين".

ويفر سنويا عشرات آلاف الأفارقة، وغالبيتهم من الاثيوبيين والصوماليين، هربا من أعمال العنف والصعوبات الاقتصادية في بلديهما، محاولين الوصول بحرا إلى اليمن.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن حوالى 8400 مهاجر غير شرعي من دول القرن الإفريقي وصلوا إلى اليمن في 2012 أملا بالتسلل منه إلى السعودية ودول خليجية أخرى للعمل والحصول على حياة أفضل.