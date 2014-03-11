إسرائيل: القاضي الأردني الذي قتل حاول خنق أحد جنودنا

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية في مقتل القاضي الأردني من أصول فلسطينية على الحدود بين الأردن والضفة الغربية تظهر أنه حاول انتزاع سلاح و"خنق" جندي إسرائيلي.

وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاما) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أمس الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية والأردن.

وأكد الجيش في البيان اليوم أنه قام بإجراء "تحقيق شامل" تضمن استجواب الشهود على يد قوى الأمن.

وبحسب الجيش فإن زعيتر قام بمهاجمة الجنود بقضيب حديدي مما دفعهم لإطلاق النار على رجليه وعندما بدأ بخنق جندي قاموا بإطلاق النار عليه.

ومن جهته، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني أن بلاده ستتسلم الثلاثاء نتائج التحقيق.

وقال المومني، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة في حديث للتلفزيون الرسمي الأردني مساء الاثنين إنه "وبعد أن تنتهي نتائج التحقيق لا بد أن يكون هناك اتخاذ لإجراءات صارمة وحازمة بحق أي شيء يثبت تورطه في هذا الأمر".

ويقع المعبر على بعد 50 كيلومترا غرب عمان بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية ويعرف أيضا باسم "جسر الملك حسين".



