إصابات بسقوط 5 صواريخ من سوريا على شرق لبنان

أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، الثلاثاء، في سقوط خمسة صواريخ على بلدة النبي شيت ذات الغالبية الشيعية شرق لبنان، والتي تعد منطقة نفوذ لحزب الله حليف دمشق.

وأعلنت قيادة الجيش أنه "حوالي الساعة 16:50 سقطت ثلاثة صواريخ في بلدة النبي شيت ومحيطها، مصدرها الجانب السوري، أحدها سقط في منزل أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحصول أضرار بالممتلكات".

واستنكر الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، سقوط الصواريخ، مجددا دعوته "أفرقاء الصراع في سوريا إلى تحييد القرى والبلدات اللبنانية الحدودية وسكانها عن مرمى نيرانهم".

وطلب من قيادة الجيش "اتخاذ كل الوسائل والتدابير الآيلة إلى الدفاع عن القرى الحدودية وحماية السكان الآمنين الأبرياء الذين لا يزالون يدفعون من أرواحهم وأرزاقهم ثمن هذه الصراعات".

وتعرضت مناطق عدة متعاطفة مع المعارضة السورية في شمال لبنان وشرقه لقصف جوي وسقوط قذائف مصدرها القوات النظامية السورية، منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة قبل نحو ثلاثة أعوام.