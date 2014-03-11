جدل استخباراتي حول فرضية الإرهاب بحادث طائرة ماليزيا

أعلن الأمين العام للإنتربول، اليوم الثلاثاء، أن "فرضية وقوع عمل إرهابي تستبعد" في التحقيق في اختفاء الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، إلا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه" لم يستبعد هذه الفرضية.

وأعلن الأمين العام للإنتربول رونالد نوبل، اليوم الثلاثاء، أمام الصحافيين: "كلما حصلنا على معلومات نتجه للاستنتاج أنه ليس حادثاً إرهابياً".

وبخصوص وجود شخصين على متن الطائرة كانا يحملان جوازي سفر مزورين قال إن "هذا الأمر يتعلق بمسألة اتجار بالبشر"، مضيفاً: "لدينا قناعة متزايدة بأن هذين الشخصين ليسا إرهابيين".

وتابع: "بفضل وسائل الإعلام عرفنا من كان على لائحة الطائرة وعرفنا على الفور أنهما جوازي سفر مسروقين".

وبحسب نوبل فإن الراكبين اللذين استخدما جوازي سفر مسروقين، نمساوي وإيطالي، هما إيرانيان غادرا من الدوحة إلى كوالالمبور مستخدمين جوازي سفرهما الإيرانيين. ولقد استخدما جوازي السفر الأوروبيين المسروقين حين صعدا إلى الطائرة في ماليزيا.

وأعطى الإنتربول اسمين "كانا على جوازي السفر الإيرانيين" لكن بدون التأكد ما إذا كانا يعودان فعليا للراكبين وهما بوري نور محمد (19 عاما) وديلاوار سيد محمد رضا (30 عاما). وعرض الإنتربول صورتاهما لكنه رفض القول كيف تم التقاط الصورتين.

وقال نوبل: "الآن وقد عرفنا هوية الشخصين، نعلم أنهما غادرا كوالالمبور لكي يحصلا على وضع لاجئين ولم يعد بإمكاننا التركيز على العصابة الإجرامية التي أتاحت لهما السفر".

وفتحت ماليزيا تحقيقا بالإرهاب بعدما تبين أن راكبين استقلا الطائرة مستخدمين جوازي سفر مسروقين في تايلاند. ومن جهتها فتحت الشرطة التايلاندية تحقيقا حول احتمال تزوير جوازات سفر.

وفقدت طائرة البوينغ 777-200 التابعة للخطوط الجوية الماليزية ليل الجمعة-السبت وكان على متنها 239 شخصا.

من جهته، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد فرضية العمل الإرهابي في قضية اختفاء الطائرة.

وقال جون برينان إنه "ورد عدد من إعلانات تبني المسؤولية" عن فقدان الطائرة، "إلا أنه لم يتم تأكيدها أو التحقق منها" بعد، مؤكدا أنه لا يستبعد احتمال أن يكون اختفاؤها بسبب عمل إرهابي.

ولم يكشف برينان عن مزيد من التفاصيل، إلا أنه أول مسؤول أميركي يشير إلى إعلان مفترض عن مسؤولية اختفاء الطائرة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد أي عمل إرهابي، قال برينان: "لا، لا أستبعد ذلك".