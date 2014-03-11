الزياني: نحترم العراق.. واتهامات المالكي عدائية

تواصلت ردود الأفعال المنتقدة لتصريحات نوري المالكي التي ادعى فيها أن السعودية وقطر تدعمان الإرهاب في العراق.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، عبداللطيف الزياني، اتهامات المالكي بـ"العدائية والباطلة"، في الوقت الذي أكد فيه أن دول المجلس تكن للعراق كل المحبة والتقدير والاحترام.

وأعرب الزياني في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، عن استيائه لصدور اتهامات "باطلة" من رئيس وزراء دولة عربية "شقيقة" تكن لها دول مجلس التعاون كل المحبة والتقدير والاحترام.

وأوضح الزياني أن "دول المجلس من أوائل الدول التي عانت وتضررت من الأعمال الإرهابية الإجرامية، وقد بذلت جهودا كبيرة على كافة المستويات لمكافحتها والقضاء عليها".

وأشار إلى أن هذه الجهود محل اعتراف وتقدير من قبل كافة دول العالم وكل الأطراف العراقية المنصفة.

وأكد الأمين العام أن إخراج العراق من الحالة الطائفية إلى الحالة الوطنية، وترسيخ عملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية العراقية، هي خطوات كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية العراقية.

وكانت السعودية قد عبرت، أمس، عن استهجانها واستغرابها لتصريحات المالكي التي اتهم فيها المملكة بدعم الإرهاب بالعراق ووصفتها بأنها "عدوانية وغير مسؤولة" ومحل افتراء.