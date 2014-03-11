تدمير نفق عبور بين العراق وسوريا غربي الأنبار

تمكنت المروحيات التابعة لسلاح طيران الجيش العراقي، الثلاثاء، من تدمير نفق تحت الأرض يستخدم لعبور المسلحين بين العراق وسوريا غرب الأنبار.

وأكد مصدر في قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي، أن "قوات الجيش عثرت، الثلاثاء، على نفق بطول 3.5 كلم يستخدم لعبور المسلحين بين العراق وسوريا في منطقة الخسفة التابعة لقضاء القائم غرب الأنبار".

وأضاف المصدر أن مروحية تابعة لطيران الجيش تمكنت من تدمير النفق بالكامل، إضافة إلى تدمير مبنى طيني قرب النفق كان يستخدم من قبل المسلحين.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار، الثلاثاء، بأن سبعة جنود سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار لغم أرضي جنوب الفلوجة.

وقال المصدر إن لغماً أرضياً كان مزروعاً على جانب طريق في منطقة العامرية (20 كلم جنوب الفلوجة) انفجر، ظهر الثلاثاء، لحظة مرور قافلة عسكرية للجيش العراقي، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، فضلاً عن إعطاب عجلتين من القافلة.