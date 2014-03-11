غارة على غزة تقتل 3 نشطاء.. وتحطم طائرة استطلاع

تحطمت طائرة استطلاع بدون طيار إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت متحدثة باسم الجيش في حديث مع وكالة "فرانس برس" أن الطائرة، وهي من طراز "سكاي رايدر" تحطمت "بسبب عطل فني"، مشيرةً إلى أن "هنالك تحقيقا جاريا".

وأكدت وكالة "الرأي" الرسمية التابعة لحركة "حماس" الخبر.

ومن جهتها أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان مقتضب أنها "استولت على طائرة استطلاع صهيونية جنوب قطاع غزة".

وبعد وقت قصير من تحطم الطائرة، قتل ثلاثة ناشطين ينتمون لـ"سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء جنوب قطاع غزة.

ولم يتضح إن كانت هنالك علاقة بين الحادثين.

