قطر بإصرار: لن نغير سياستنا المستقلة

رفض وزير الخارجية القطري، خالد العطية، الاثنين "التفاوض على استقلالية" السياسة الخارجية لبلاده، وذلك رداً على قيام السعودية والإمارات والبحرين مؤخراً بسحب سفرائها من الدوحة.

وقال العطية الذي يزور باريس في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة إن "قطر ليست تابعة لأي كتلة، وإنما تريد أن تكون لها شخصيتها المستقلة"، مؤكداً أن سياسة بلاده "مبنية على أساس الانفتاح على الجميع وعدم إقصاء أحد".

وجدد التأكيد على أن "الموقف الذي اتخذته مؤخراً كل من السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة لا علاقة له بأمن الخليج".

وقررت الدول الثلاث في بيان مشترك الأربعاء سحب سفرائها بسبب عدم "التزام" الدوحة بمقررات "تم التوافق" عليها سابقاً، مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المجلس.

وجاء القرار غداة اجتماع مطول لوزراء خارجية الدول الخليجية في الرياض.

وأعربت الدوحة عن "أسفها واستغرابها" لقرار الدول الثلاث، معتبرة أنه "لا علاقة للخطوة بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".