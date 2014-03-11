مقتل فلسطينيين في انفجار غامض شمال غزة

قتل فلسطينيان اثنان في انفجار غامض، مساء الثلاثاء، في منزل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقال الطبيب أشرف القدرة: "استشهد مواطنان اثنان، وأصيب ثلاثة آخرون في حالة حرجة جدا في انفجار كبير غامض لم يعرف سببه حتى الآن، وقع داخل منزل شمال شرق بيت حانون".

وأضاف القدرة أن :"جثتي الشهيدين والجرحى نقلوا إلى مستشفى بيت حانون المحلي".

وذكر شهود أن الانفجار كان هائلا وتزامن مع تحليق طائرات إسرائيلية فوق أجواء شمال القطاع.

ولم تقدم سلطات حماس حتى الآن معلومات عن الحادث.