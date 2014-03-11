نتنياهو: لا اتفاق سلام بدون إلغاء حق العودة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين دون "إلغاء حق العودة" للاجئين الفلسطينيين والاعتراف بـ"يهودية" دولة إسرائيل.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه: "في ضوء التصريحات الأخيرة من الفلسطينيين، فإننا نبتعد عن التوصل إلى اتفاق بسبب الفلسطينيين".

وأضاف في التصريحات التي نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية: "يقولون إنهم لن يعترفوا أبداً بالدولة اليهودية، وإنهم لن يتنازلوا عن حق العودة. أود أن أؤكد أنني لن أطرح أي اتفاق على استفتاء شعبي دون أن يتضمن إلغاء ما يسمى حق العودة، واعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية".

وبحسب نتنياهو، فإن "هذه شروط أساسية مبررة وحيوية لأمن دولة إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين لا يبدون أي نية للاقتراب من الدخول في تسوية عملية وعادلة".

عباس: لن نتنازل عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد يوم من تأكيد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه لن يعترف بيهودية إسرائيل.

وقال عباس في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة الـ13 للمجلس الثوري لحركة "فتح"، بحسب ما نقل عنه عضو في هذا المجلس، إن "قضايا الحل النهائي يتم نقاشها بالمفاوضات، ولن يتم التنازل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967".

وأضاف عباس، بحسب المصدر نفسه الذي لم يشأ كشف هويته: "لا يمكن أن أقبل بيهودية دولة إسرائيل، ولا يمكن أن أفكر بقبول ذلك بتاتاً وقطعياً رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس علينا".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "لقد بلغت الآن من العمر 79 سنة، ولن أتنازل عن حقوق شعبي، ولن أخون شعبي وقضيته".

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن يكون الاعتراف بيهودية إسرائيل بنداً أساسياً في أي اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين بعد استئناف مفاوضات السلام في يوليو الماضي برعاية أميركية، لكن الفلسطينيين يرفضون هذا المطلب، مؤكدين أن ذلك يمس بـ"حق العودة" للاجئين الفلسطينيين.