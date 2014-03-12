أبوظبي تستدعي سفير العراق بعد مهاجمة المالكي للرياض

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها استدعت سفير العراق لديها وسلمته ورقة احتجاج اعتراضاً على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والذي اتهم فيها المملكة العربية السعودية بالحرب على بلاده.

وأفاد مراسل "العربية" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بأنه قد تم تسليم سفير العراق بالإمارات مذكرة تشتمل على استنكار تام لتصريحات المالكي والتي اتهمت المملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب.

يذكر أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور القرقاش، كان قد أصدر بياناً استنكر فيه التصريحات التي جاءت على لسان المالكي وقال إن تلك التصريحات عارية تماماً من الصحة، وذلك لأن السعودية تقوم بدور كبير في محاربة الإرهاب.

وكانت السعودية قد وصفت تصريحات رئيس الوزراء العراقي التي أدلى بها لقناة "فرانس 24" بالعدوانية وغير المسؤولة، واعتبرت اتهامه لها بدعم الإرهاب في العراق افتراء وجزافاً.

وأوضح مصدر مسؤول في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "نوري المالكي يعلم جيداً قبل غيره موقف المملكة الواضح والقاطع ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، كما أنه يعلم جيداً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والعالمي، الأمر الذي جعلها في مقدمة الدول التي تتصدى للإرهاب".

وكان المالكي قد شن في مقابلة تلفزيونية بثت مساء السبت الماضي، هجوماً هو الأعنف على السعودية وقطر، حيث اتهمهما بإعلان الحرب على العراق، معتبراً أن الرياض تبنت "دعم الإرهاب" في المنطقة والعالم.

وقال المالكي السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 والمتهم من قبل خصومه السياسيين بتهميش السنة، إن مصدر هذه الاتهامات مجموعة "طائفيين يرتبطون بأجندات خارجية بتحريض سعودي قطري".

في المقابل رد رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، على اتهامات المالكي للسعودية، بدعم الإرهاب في العراق، وذلك في مؤتمر لائتلاف الوطنية العراقية، متسائلاً باستنكار: "كيف للمالكي أن يتهم الدول العربية والسعودية بدعم الإرهاب، دون أن يقدم دليلاً على اتهاماته".

وأضاف أن السعودية وقفت وقفة جريئة وحازمة في وجه الجماعات الإرهابية، مشيداً بدورها العالمي في مكافحة الإرهاب، معتبراً أن المالكي "مغيب عن هذه الأخبار"، في إشارة لقرارات السعودية الأخيرة التي صنفت جماعات القاعدة وداعش والنصرة جماعات إرهابية.

