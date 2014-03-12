البحرين تستنكر تصريحات المالكي ضد السعودية

استنكرت دولة البحرين بشدة، تصريحات رئيس وزراء جمهورية العراق، نوري المالكي، حول المملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها غير مسؤولة وتتنافى مع مبادئ الأخوة وحسن الجوار.

وذلك لما تضمنته التصريحات من اتهامات باطلة لا أساس لها، وإساءات كبيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها العربي والإقليمي المسؤول.

وإذ تشيد البحرين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومبادراتها المشهودة على المستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة العالمية غير المقصورة على شعب أو منطقة، فإنها تجدد نبذها واستنكارها للإرهاب، ورفضها القاطع لكافة أشكال العنف، خاصة تلك التي تضر بالأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت البحرين إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف كافة أعمال العنف والإرهاب، والحيلولة دون استغلال العناصر الإرهابية لأراضي أي دولة للحصول على التمويل أو التزود بالسلاح، أو إتاحة الفرصة لها في وسائل الإعلام للتحريض على أعمال العنف والإرهاب.

وكانت السعودية قد وصفت تصريحات رئيس الوزراء العراقي، التي أدلى بها لقناة "فرانس 24" بالعدوانية وغير المسؤولة، واعتبرت اتهامه لها بدعم الإرهاب في العراق افتراء وجزافاً.

وأوضح مصدر مسؤول في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "نوري المالكي يعلم جيداً قبل غيره موقف المملكة الواضح والقاطع ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، كما أنه يعلم جيداً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والعالمي، الأمر الذي جعلها في مقدمة الدول التي تتصدى للإرهاب".

وكان المالكي قد شن في مقابلة تلفزيونية بثت مساء السبت الماضي، هجوماً هو الأعنف على السعودية وقطر، حيث اتهمهما بإعلان الحرب على العراق، معتبراً أن الرياض تبنت "دعم الإرهاب" في المنطقة والعالم.