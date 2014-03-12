7 قتلى و60 جريحاً إثر انهيار مبنيين في نيويورك

المصدر: العربية.نت، نيويورك - فرانس برس، رويترز

أكد المتحدث باسم شرطة نيويورك، مارك نيل، اليوم الخميس، أن عدد قتلى الانفجار الذي وقع في مجمع سكني في نيويورك أمس الأربعاء، ارتفع إلى 7 أشخاص فضلا عن سقوط 60 جريحا.

وقال مسؤولون أمس الأربعاء إن مبنيين انهارا في انفجار يعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز.

وذكر متحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، أنها تلقت بلاغات بانهيار المبنيين حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش)، أمس الأربعاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان والأتربة من الحطام وعربات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

وقال ركاب إن حركة القطارات أوقفت حيث تساقطت بقايا من الحطام على المحطة على المسارات القريبة، وأمر ركاب خط مترو نورث بالنزول في محطة فوردهام في برون.

ويقع المبنيان المنهاران في الشارع رقم 116 وجادة "بارك أفنيو" بمدينة نيويورك.