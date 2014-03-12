الجيش اليمني ينتشر في همدان لتأمين صنعاء من الحوثيين

نشر الجيش اليمني وحدات خاصة في منطقة همدان، شمال غرب العاصمة صنعاء، للحد من المواجهات الجارية بين الحوثيين ورجال القبائل الدائرة هناك.

ويهدف تدخل الجيش أيضاً لحماية مداخل ومخارج العاصمة، وفك الطرقات عبر إزالة نقاط التفتيش والمراقبة التي وضعها الحوثيون على الطرقات.

وفي سياق متصل، حذر الجيش الحوثيين من توسيع رقعة انتشارهم في المنطقة وطالبهم بإخلاء المواقع التي سيطروا عليها في مديرية همدان.

وانتشرت عناصر الأمن والجيش في معظم القرى والمواقع التي سيطر عليها الحوثيون خلال الأيام الماضية.

ويبدو أن مساعي لجنة الوساطة لوقف القتال بين المسلحين الحوثيين ورجال القبائل في ضواحي صنعاء لم تنجح في وقف التصعيد بين الطرفين والحد من انتشار المسلحين الحوثيين في المنطقة.

يذكر أن الحوثيين شنوا من قبل حروباً مع رجال القبائل في كل من صعدة وحجة والجوف وعمران وأرحب.

وشكل حينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لجان وساطة رئاسية توصلت إلى اتفاقات صلح ووقف النار.