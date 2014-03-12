ضاحي خلفان: دعم الإخوان يأتي من الخليج خاصة الكويت

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان إن مصادر تمويل جماعة الإخوان الضخمة تأتي من الخليج وأهمها من الكويت، مشيراً إلى أن إخوان الكويت لا يدخلون معظم الدول الخليجية حيث باتوا على القوائم الإرهابية لتلك الدول.

وأضاف خلفان في تغريدات له على "تويتر" أن الممولين الخليجيين لجماعات الإخوان الإرهابية يجب أن تقام عليهم الدعاوى في مصر، داعياً إلى تسليم ما سمّاه "قوائم الإرهابيين الخليجيين" إلى مصر "بصورة عاجلة"، وتسليم "قوائم ممولي الإرهاب الإخونجي" - على حد تعبيره - إلى "الأمن اللبناني لأنهم يحاولون إيجاد أماكن بديلة كلبنان".

وتعليقاً على تصريحات خلفان، قال المحامي والكاتب الصحافي محمد صالح السبتي، في مداخلة مع قناة "العربية" من الكويت، إن خلفان لم يأت بجديد في تلك التصريحات، حيث إن هذه المعلومات محل تداول بين الناس وكذلك محل اعتراف من قبل كوادر وقيادات الإخوان المسلمين أنفسهم.

وأضاف أن الإخوان المسلمين يعترفون في كل كتبهم ومحاضراتهم بأن التمويل يأتيهم من الخليج، وبالأخص من الكويت، مؤكداً أن ما ذكره خلفان ليس محل نقاش لأنه محل اعتراف وتفاخر من جانب الإخوان المسلمين.

وقال السبتي إن هناك تقصيرا حكوميا داخل الكويت للحد من نشر فكر الإخوان المسلمين، وهو الأمر المجرّم قانوناً، مؤكداً كذلك بوجود تقصير من جانب الإعلام في محاربة نشر ذلك الفكر "الضال" على حد تعبيره.

وقال إن الأموال تدخل وتخرج من الكويت دون أي رقابة من البنك المركزي، مؤكداً أن الكويت لا تحد من الحريات، لكن هناك قوانين يجب أن تحترم، وهذه القوانين لا تطبق على الشركات والبنوك التابعة للإخوان المسلمين.