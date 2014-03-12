كاميرون يبدأ زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، زيارة تستغرق يومين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية سيجري فيها محادثات عن عملية السلام والبرنامج النووي الإيراني.

وهذه الزيارة الأولى لكاميرون إلى إسرائيل منذ انتخابه رئيساً للوزراء عام 2010 على الرغم من أنه قام بزيارتها عندما كان في المعارضة.

وبعد هبوطه في مطار بن غوريون بالقرب من تل ابيب، توجه كاميرون للقدس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات حول "البرنامج النووي الإيراني وعملية السلام والعلاقات الثنائية" بين البلدين، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من نتنياهو.

وسيلتقي كاميرون الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وتأتي زيارة كاميرون بينما يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدفع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى قبول "اتفاق إطار" سيمدد مفاوضات السلام بين الجانبين والتي من المفترض أن تنتهي في 29 من أبريل المقبل.

وأعلن داوننغ ستريت قبيل وصول كاميرون بأن رئيس الوزراء البريطاني سيركز في زيارته على الفرص التي تقدمها اتفاقية السلام.

وقال كاميرون قبيل مغادرته لندن "جهود الوزير كيري لضمان اتفاق حول إطار المفاوضات التي قد تقود للسلام في مرحلة حرجة. وسأستغل زيارتي لدعم جهود السلام تلك".

ولكن قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يركز نتنياهو في لقائه مع كاميرون على البرنامج النووي الإيراني وسيعرض على كاميرون ما يعتقد بأنه دليل على التورط الإيراني في سفينة أسلحة قامت البحرية الإسرائيلية باعتراضها في البحر الأحمر الأسبوع الماضي والتي زعم بأنها كانت متوجهة للمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة.

وسيلقي كاميرون خطاباً بعد ظهر الأربعاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل أن يلتقي بالرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز وسيزور أيضاً متحف ياد فاشيم لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية.

وسيعقد كاميرون ونتنياهو مساء الأربعاء مؤتمراً صحافياً مشتركاً يليه عشاء عمل.

وكان من المفترض أن يزور كاميرون إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 18 و19 من فبراير الماضي ولكنه قام بتأجيلها بسبب الفيضانات جنوب لندن.

