مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

أمهل مجلس النواب الأردني الحكومة حتى يوم، الثلاثاء، القادم لتنفيذ قراراته بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء نظيره الأردني من تل أبيب، إضافة إلى الإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، وفي حال عدم التنفيذ سيناقش المجلس سحب الثقة من الحكومة.

وصوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على هذه القرارات التي جاءت رداً على اغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر يوم الاثنين، على يد جندي إسرائيلي على معبر الكرامة أثناء توجهه من الأردن الى نابلس في الضفة الغربية.

يشار إلى أن قرارات مجلس النواب تعتبر توصية غير ملزمة للحكومة، إذ سبق لمجلس النواب أن صوت بالأغلبية في 26 فبراير الماضي على قرار بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، دون أن تنفذ الحكومة القرار.

كما سبق للمجلس أن صوت على قرار مشابه منتصف العام الماضي، دون أن تلتزم الحكومة بتنفيذ القرار.

وصوت مجلس النواب أيضاً على توصية للحكومة بفرض سيطرة أردنية فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية، إضافة إلى توصية نيابية للحكومة بالعمل على مصالحة بين حركة فتح وحماس.

