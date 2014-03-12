مطار القرم مجدداً في قبضة مسلحين موالين لروسيا

في آخر تطورات أزمة أوكرانيا، تحدثت أنباء عن استيلاء مسلحين موالين لروسيا على مطار سيمفروبول في شبه جزيرة القرم. وكانت القوات الروسية أحكمت قبضتها الاثنين على شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وعززت قواتها، واستولت على مستشفى عسكري وقاعدة صواريخ مع استعداد مسؤولي المنطقة لإجراء استفتاء بشأن مستقبلها. واستولى موالون لروسيا وجنود روس على المستشفى في سيمفروبول المدينة الإدارية الرئيسية في شبه الجزيرة. كما سبق أن انتشر مسلحون أواخر الشهر الماضي في محيط المطار والبرلمان. وبعدها أعلنت السلطات الأمنية الأوكرانية، استعادة السيطرة على مطارين في القرم.

يأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني الانتقالي اليكساندر توتشينوف أن الجيش لن يتدخل في القرم لتجنب تعريض الحدود الشرقية مع روسيا للخطر، واتهم موسكو برفض أي مساع دبلوماسية لحل الأزمة.

وقال الرئيس الأوكراني إنه "لا يمكننا أن نقوم بعملية عسكرية في القرم لأننا نعرض بذلك الحدود الشرقية للخطر ولن تكون أوكرانيا محمية، والعسكريون الروس يراهنون على ذلك".

استفتاء القرم "مهزلة"

ورداً على سؤال عن الاستفتاء الذي ستشهده القرم التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، قال إن "ما يسمونه استفتاء لن يحصل في القرم، بل في مكاتب الكرملين".

وأضاف تورتشينوف الذي سيتخلى عن منصبه بعد الانتخابات الرئاسية في 25 مايو "إنها مهزلة، إن غالبية سكان القرم سيقاطعون هذا الاستفزاز". وتابع قائلاً: إن "العسكريين لا ينوون تنظيم استفتاء، سيكتفون بوضع أرقام مزورة في الصناديق" داخل مراكز الاقتراع.

وأسف أخيرا لرفض المسؤولين الروس إجراء أي اتصال بنظرائهم الأوكرانيين، وقال إن "روسيا ترفض مع الأسف حلا دبلوماسيا للنزاع". وأوضح أن "الروس يرفضون أي تواصل على مستوى وزراتي الخارجية والمسؤولين" رغم أن المجتمع الدولي "يدعو روسيا إلى بدء مفاوضات سلام".