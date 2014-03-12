مقتل طالب باشتباكات بين الشرطة وطلاب بجامعة الخرطوم

قتل طالب وأصيب آخرون، بجامعة الخرطوم السودانية، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات مع قوات الشرطة، أثناء تفريقهم مسيرة للطلاب، في حين تبرأت الشرطة من الحادثة وقالت إنها ستعمل على كشف ملابسات عملية الاغتيال والوصول للجاني.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت إدارة جامعة الخرطوم تعليق الدراسة لأجل غير مسمى، وفتح بلاغات جنائية للتحقيق في الحادثة.

وشهدت جامعة الخرطوم، يوم الثلاثاء، اشتباكات بين الشرطة ورابطة طلاب دارفور بالجامعة، وذلك عقب مخاطبة سياسية تنديداً بالأوضاع الأمنية المتردية والخطيرة التي يعيشها إقليم دارفور، قتل على إثرها الطالب علي أبكر موسى، الذي يدرس بكلية الاقتصاد - السنة الثالثة.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحافي للشرطة السودانية الثلاثاء، إن مجموعة من طلاب رابطة دارفور حاولت الخروج للشارع العام فتصدت لهم قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع فقط، وإن طالبين أصيبا داخل حرم الجامعة وتم إسعافهما للمستشفى حيث توفي أحدهما لاحقاً.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه بعد ذلك قامت الشرطة بتطويق مكان الحادث، وشرعت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وهي تؤكد أنها ستبذل كل الجهد لكشف ملابسات هذا الحادث والوصول للجاني.

وقالت الشرطة إن منسوبي الحركات المسلحة وسط الطلاب ممنوعون من ممارسة أي نشاط سياسي أو تجمع، باعتبار أن الحركات المسلحة خارجة عن القانون، وأي امتداد لنشاطها يعتبر جزءاً من نشاطها العدائي بالميدان، حسب البيان.

إلى ذلك، قررت إدارة جامعة الخرطوم تعليق الدراسة لطلاب الجامعة لأجل غير مسمى.

وشكل مجلس إدارة الجامعة خلال اجتماع طارئ له مساء الثلاثاء بشأن الأحداث التي شهدتها الجامعة، لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث. كما أعلن المجلس في بيان له إدانته ورفضه للعنف بكافة أشكاله، ورفضه القاطع لإدخال واستخدام السلاح داخل الحرم الجامعي.

وأشار البيان إلى أن إدارة الجامعة فتحت بلاغين بالرقمين 3055 و3056 تحت المادتين 130 و139 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

وأبان البيان أن طالبا بالمستوى الثالث بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية راح ضحية هذه الأحداث، وإصابة اثنين من الطلاب.

وعلى صعيد ردود الأفعال، أدانت حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور ما وصفتها بجرائم ميليشيات المؤتمر الوطني في جامعة الخرطوم، والتي قالت إنها أطلقت الرصاص على مظاهرة سلمية لأبناء دارفور الذين خرجوا في تظاهرة يرفضون فيها قتل أهلهم في دارفور.

ولفت بيان للحركة إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مازالت مستمرة في دارفور.

من جهته، أصدر الحزب الوطني الاتحادي بياناً ندد فيه بما وصفه باستخدام قوات النظام في الخرطوم للقوة المفرطة في مواجهة المدنيين والطلاب العزل، وهاجم البيان كل من يتعامل ويتعاون مع النظام، وناشد جميع منظمات المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم.