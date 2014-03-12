ميركل: اتفاق الشراكة بين أوكرانيا وأوروبا قريباً

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، في زيارة إلى وارسو عن إمكانية توقيع الشق السياسي في اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.

وصرحت ميركل في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك: "لقد قررنا توقيع الشق السياسي من اتفاق الشراكة في أسرع وقت ممكن، على الأرجح في أثناء قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة" المقررة في بروكسل في 20 و21 مارس.

وكرر المسؤولان التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي إلى الانتقال اعتبارا من الاثنين، إلى "مرحلة العقوبات الثانية" على روسيا إن واصلت موسكو رفض التحاور مع كييف في إطار "مجموعة اتصال" روسية - أوكرانية.

ويتوقع أن تشمل هذه العقوبات تجميد أموال ومنع تأشيرات السفر عن شخصيات روسية وأوكرانية تعتبر مسؤولة عن الأزمة.

وسبق أن علق القادة الأوروبيون المفاوضات مع روسيا، حول تسهيل نظام تأشيرات الدخول، وهددوا بتشديد العقوبات، فيما ينتظر تصويت القرم الأحد، على استفتاء حول انضمامها إلى روسيا.

وأعلنت ميركل وتاسك مبادرة مشتركة لمساعدة أوكرانيا.

وقال تاسك: "قررنا إنشاء مجموعة ألمانية بولندية وربما أيضا بمشاركة ممثلين عن فرنسا، مهمتها مساعدة أوكرانيا على حسن إدارة المساعدة المالية (الدولية)، وإعادة تركيب نظامها المالي وربما المصرفي بحسب ما ترغب كييف". وأضاف "نحن مستعدون لذلك منذ الآن".

وأفاد "إن مساعدة فعلية للدولة الأوكرانية ينبغي أن تترافق مع ضغط دولي يسمح بإنقاذ أوكرانيا من تفكك ومنع انهيار الدولة الأوكرانية".