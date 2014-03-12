نتنياهو يتوعد برد قوي على إطلاق 130 صاروخا من غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برد "قوي للغاية" على إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، والذي تبنته جماعة "الجهاد الإسلامي"، واعتبرته في بيان، اليوم الأربعاء، رداً على مقتل ثلاثة من عناصرها. وأفاد مراسل قناة "العربية" بإطلاق نحو 130 صاروخاً من غزة على جنوب إسرائيل.

هذا وحملت حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إسرائيل مسؤولية "التصعيد" في غزة محذرة من "تداعيات" هذا الأمر. وقال إيهاب الغصين، المتحدث باسم حكومة حماس، في بيان: "نحمل الاحتلال المسؤولية ونحذر من تداعيات أي تصعيد ونؤكد أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن وابلاً كثيفاً من الصواريخ أطلق من قطاع غزة وضرب جنوب إسرائيل، اليوم الأربعاء، بعد يوم من قتل القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين من أعضاء الجماعات المسلحة في القطاع.

وقالت الشرطة إنه لم ترد على الفور أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين بعد انطلاق "عدة زخات لصواريخ".

هذا وأعلنت "سرايا القدس"، وهي الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق "رشقات من الصواريخ" على إسرائيل في إطار ردها على "العدوان" الإسرائيلي، بحسب ما جاء في البيان.

وقالت السرايا في بيان مقتضب "سرايا القدس ترد على العدوان برشقات من الصواريخ، التفاصيل تأتيكم تباعاً".

عناصر من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي تطلق الصورايخ من غزة على اسرائيل ‹ › خبراء المتفجرات اسرائيليون يجمعون شظايا صاروخ اطلق من غزة ‹ › جانب من تشييع 3 شبان من غزة قتلوا بغارة اسرائيلية ‹ › جانب من تشييع 3 شبان من غزة قتلوا بغارة اسرائيلية ‹ ›

وقال حاييم يلين، وهو مسؤول في البلدية في الجنوب لراديو الجيش "إنه وابل لم نشهد مثله منذ عامين". وأفاد الجيش بأن عشرات الصواريخ أطلقت. ودوت صفارات الإنذار في أجزاء من جنوب إسرائيل لتحذير السكان كي يلجأوا للمخابئ.

وقتل ثلاثة من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في ضربة جوية إسرائيلية أمس. وقالت الحركة إن الثلاثة كانوا قد أطلقوا قذائف مورتر على قوات إسرائيلية دخلت قطاع غزة عبر السياج الحدودي.