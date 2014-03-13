أبوقتادة ينفي إصدار فتاوى لتنفيذ أي عمليات تفجير

قدم عمر عثمان، المعروف بأبوقتادة، إفادة دفاعية أمام هيئة محكمة أمن الدولة في قضية الإصلاح والتحدي، نفى فيها إصدار أي فتاوى لتنفيذ عمليات تفجير أو قتل أو استهداف مدارس، مؤكداً أن الإفتاء بتفجير أي مدرسة في الدنيا هو عمل غير شرعي ولا يفتي به إلا مجنون.

وقال أبوقتادة إنه لم يصدر أي فتاوى بتفجير أي من المدارس في الأردن أو خارجه، أو حتى بقتل مدير المخابرات الأسبق محمد رسول الكيلاني، أو وزير الداخلية الأسبق جودت السبول، كما نفى معرفته بأي شخص من المتهمين في القضية أو إجراء أي اتصالات بهم.

من جهته ختم مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم البيّنات النيابية المقدمة في محاكمة منظّر التيار السلفي الجهادي أبوقتادة التي يمثل فيهما أمام محكمة أمن الدولة في قضيتي الإصلاح والتحدي والألفية.

وطلب الدفاع في قضية الإصلاح والتحدي من المحكمة الإفراج عن موكله، واعتبار شهادات النيابة العامة باطلة، استناداً إلى اتفاقية التعاون القانوني بين الأردن وبريطانيا التي سلّم بموجبها أبوقتادة في يوليو من العام الماضي، والتمس الدفاع من المحكمة إعلان براءة موكله في القضية.

وفي قضية الألفية طلب المحامي حسين مبيضين من هيئة المحكمة تقديم الإفادة الدفاعية لأبوقتادة في الجلسة المقبلة. ورفعت هيئة المحكمة الجلسة إلى 27 من الشهر الجاري.