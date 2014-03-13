إعدام 7 أشخاص بينهم 3 مسؤولين من نظام صدام حسين

أعلنت وزارة العدل العراقية الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص، بينهم 3 من مسؤولي نظام الرئيس السابق صدام حسين، بعد إدانتهم بجرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير العدل، حسن الشمري، في بيان نشر على موقع الوزارة: "تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم شنقا بحق سبعة مدانين".

وأوضح أن بين المدانين "ثلاثة من مسؤولي النظام السابق، وهم كل من عبد حسن المجيد عبدالغفور، وهادي حسوني نجم محمد، وفاروق عبدالله يحيى، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وقتل المعارض للنظام البائد الشيخ طالب السهيل في لبنان".

وأضاف الشمري "تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة مدانين آخرين أدينوا بجرائم إرهابية، وحكم عليهم القضاء وفق المادة 4 إرهاب".

وأكد وزير العدل العراقي أن الأحكام اكتسبت درجة القطعية من محكمة التمييز العليا، وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية، وأن الوزارة ماضية بعملها في تنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين والجناة ممن ساهموا بإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء.

يذكر أن السهيل، زعيم عشيرة بني تميم، اغتيل على يد مخابرات النظام السابق في 14 أبريل 1994 في بيروت، حيث كان يقيم منذ سيطرة حزب البعث وتولي أحمد حسن البكر السلطة في العراق عام 1968.

واعتقل في القضية ذاتها خمسة دبلوماسيين عراقيين ولبناني، وأطلق سراحهم بعد سقوط نظام صدام عام 2003.