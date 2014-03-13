مجلس الوزراء اللبناني يبحث موضوع البيان الوزاري

بدأت الجلسة الخاصة التي تعقدها الحكومة اللبنانية لمناقشة المقررات التي توصلت لها لجنة صوغ البيان الوزاري، في جو يسوده التشاؤم كما ذكرت أوساط سياسية من فريقي "8 آذار" و"14 آذار".

وكان رئيس الوزراء تمام سلام قد أحال البيان الوزاري الذي توصلت إليه اللجنة لمجلس الوزراء بعد تعثر الاتفاق على بند المقاومة مع تمسك كل طرف بموقفه بعد الاجتماع العاشر للجنة.

وتأتي الجلسة قبل 5 أيام من نهاية مهلة الشهر الدستورية لوضع البيان الوزاري، والتي تنتهي مساء الاثنين المقبل، حيث تقف حكومة الرئيس تمّام سلام أمام استحقاق حاسم سيقرر مصير بقائها أو عدمه.

ومع أن الجلسة التي ستعقد اليوم مخصصة للنظر في نتائج الاجتماعات العشرة التي عقدتها اللجنة الوزارية للبيان الوزاري، والتي انتهت إلى اختناقها عند البند المتعلق بالمقاومة والانقسام الحاد حوله بين فريقي "8 آذار" و"14 آذار"، فإنها ستكتسب طابعاً مفصلياً حقيقياً سيتقرر في ضوئه مصير الحكومة، التي بالكاد أقلعت بعد مخاض تشكيلها الطويل الذي استمر 10 أشهر.

يذكر أن هذه المفارقة كانت الشغل الشاغل لمختلف الأوساط المعنية بشبح الأزمة الكبيرة التي تطل على المشهد الداخلي من خلال احتمال إقدام الرئيس سلام على إعلان استقالة الحكومة اليوم، إذا لم تُجدِ مساعي الساعات الأخيرة في فرملة الاندفاع إلى فتح أزمة يخشى أن تبدأ بمأزق حكومي جديد.