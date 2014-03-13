مقتل جنديين يمنيين و6 من الحوثيين قرب صنعاء

قالت مصادر أمنية وقبلية إن جنديين و6 من المتمردين الحوثيين لقوا مصرعهم في اشتباكات الخميس، بمنطقة همدان قرب العاصمة اليمنية.

وأضافت أن ثمانية من الحوثيين أصيبوا في المواجهات التي اندلعت في جبل قراتل التابع لمديرية همدان الواقعة على مسافة 20 كلم شمال غرب صنعاء.

وأوضحت مصادر قبلية أن الاشتباكات التي تلت كميناً استهدف الجيش تأتي إثر مواجهات بين المتمردين وعناصر من القبائل المؤيدة لحركة الإصلاح الإسلامية، وأوقعت 22 قتيلاً خلال ثلاثة أيام.

وكان الحوثيون في مطلع فبراير الماضي سيطروا إثر مواجهات أودت بما لا يقل عن 150 قتيلاً على بلدات في محافظة عمران، معقل الأحمر زعماء تكتل حاشد للقبائل.

وقال العديد من السياسيين إن الحوثيين الموجودين بقوة في محافظة صعدة الشمالية يحاولون بسط سيطرتهم على مزيد من الأراضي بهدف توسيع مناطق نفوذهم في الدولة الاتحادية مستقبلاً في اليمن.