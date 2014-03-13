"الجهاد" تعلن التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية

أعلن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في غزة، داوود شهاب، أنه تم بعد ظهر الخميس التوصل لاتفاق لتثبيت التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية.

وقال شهاب: "إن الجانب المصري أبلغنا بالتوصل لاتفاق لتثبيت التهدئة بشكل متبادل وفقاً لشروط التهدئة التي تم الاتفاق عليها بعد الحرب الإسرائيلية الثانية على غزة في نهاية 2012 وموافقة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "فصائل المقاومة ملتزمة بتثبيت التهدئة شرط الالتزام الإسرائيلي الكامل بها".

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس بوقف "التصعيد العسكري الإسرائيلي" في غزة، بحسب ما أفاد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في وقت شنت فيه إسرائيل سلسلة غارات على القطاع رداً على إطلاق صواريخ على أراضيها.

وقال أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن عباس "يطالب بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر"، مشيراً إلى أن "هذا التصعيد يعرض المواطنين العزل إلى ويلات الحرب والدمار".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس نحو ثلاثين غارة جوية على أهداف عدة في قطاع غزة بعيد إطلاق حركة الجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ على إسرائيل رداً على مقتل ثلاثة من عناصرها الثلاثاء.