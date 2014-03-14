السنيورة يدعو حزب الله للانسحاب من سوريا فوراً

دعا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، حزب الله للانسحاب من سوريا على الفور.

وأضاف السنيورة "إنه لا يجوز للبنانيين التدخل في الحرب بين النظام والمعارضة".

وحول قتال حزب الله في سوريا، قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع: "تورط حزب الله في سوريا تسبب بجلب الجماعات المتشددة إلى لبنان"، مضيفاً "المقاومة خارج الدولة وسيادتها وقراراتها باطلة".

وعن اتهام حزب الله السعودية ودول الخليج بدعمهم الجماعات الإرهابية، أوضح جعجع "إن حزب الله يتعامل مع التكفيريين، بينما دول الخليج حظرت التعامل معهم".

ودعا رئيس حزب القوات الللبنانية إلى توحيد لبنان تحت مفهوم الدولة الواحدة الكاملة، لا الدويلات المتفرقة كما يريد حزب الله، على حد قوله.

وجاءت كلمة فؤاد السنيورة وسمير جعجع في أحياء تيار المستقبل الذكرى الـ9 لثورة الـ14 من آذار عام 2005، والتي أدت إلى إخراج الجيش السوري من لبنان، بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وشارك في الاحتفال قيادات فريق الـ14 من آذار، وألقيت كلمات دعت حزب الله إلى الانسحاب من القتال في سوريا، وشددت على الوحدة اللبنانية.