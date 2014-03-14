غارات إسرائيلية على مواقع تدريب عسكرية في غزة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة عدة غارات جوية على مواقع تدريب عسكرية في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وقصف الطيران الإسرائيلي ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية في رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت غارة حربية موقع سعد صايل، التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أي إصابات.

يذكر أن جميع المواقع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية تم إخلاؤها منذ مساء الأربعاء.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا الخميس التوصل لاتفاق لتثبيت التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية، وذلك عقب موجة من التصعيد شنت خلالها المقاتلات الإسرائيلية غارات عديدة على قطاع غزة رداً على إطلاق حركة الجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ على إسرائيل.

ولكن بعد إعلان التهدئة سقطت في جنوب إسرائيل أربعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد الصواريخ التي سقطت في إسرائيل خلال يوم الخميس إلى 7 صواريخ، مقابل حوالي 60 صاروخاً الأربعاء الذي شهد أكبر تصعيد من نوعه منذ الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع في نوفمبر 2012.