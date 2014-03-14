"بوكو حرام" تهجم على مجمع عسكري وتقوم بتهريب عناصرها

نجحت جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة، الجمعة، في تهريب العشرات من عناصرها إثر هجوم شنته على سجن داخل مجمع عسكري في مايدوغوري شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

وقبل اقتحام سجن جيوا، المعروف بأنه سجن الإسلاميين، فتح مسلحون النار على حي سكني وهدموا عدة منازل.

ونقل مراسل فرانس برس قرب سجن جيوا، أن إطلاق النار بدأ عند الساعدة السابعة صباحا.

وقال شهود: "إن المسلحين ألقوا متفجرات داخل المجمع، ما أسفر عن اندلاع الحرائق في عدة مبانٍ".

وأوضح المصدر أن عناصر بوكو حرام، اقتحموا المجمع وأفرجوا عن العشرات من عناصرهم.

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية كريس أولوكولاد: "إن عددا كبيرا من الإسلاميين هربوا، ولكن ليس من المعروف بعد إن كانوا ممن نفذوا الهجوم أم من السجناء في الداخل".

وفي تصريح آخر، أشار أولوكولاد إلى أن المتمردين تعرضوا لغارات جوية قاسية خلال الأسابيع الأخيرة، ومحاولة بوكو حرام اقتحام السجن ليست سوى محاولة لزيادة مخزون مقاتليها المستنزف.

وقد اقتحم المتمردون عدة سجون سابقا، إلا أن العملية الأخيرة تبدو الأكثر خطورة.

وفرضت على شمال شرق البلاد حالة طوارئ، منذ مايو الماضي، حين شن الجيش هجوما واسعا ضد المتمردين الإسلاميين.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، بأن جماعة بوكو حرام، شنت أكثر من 40 هجوما في 2014، أسفرت عن مقتل أكثر من 700 شخص.