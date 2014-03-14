20 جريحاً في زلزال ياباني.. والمفاعلات النووية آمنة

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان، مما أسفر عن سقوط حوالي 20 جريحاً ولكن من دون أن يصدر إنذار من احتمال حصول تسونامي، كما أعلنت السلطات ووسائل إعلام.

وبحسب المركز الأميركي للرصد الجيولوجي، فإن مركز الزلزال جاء على بعد 13 كيلومتراً شمال مدينة كونيساكي-شي، وعلى عمق 82 كيلومتراً.

ولم يصدر أي إنذار من احتمال حصول موجات المد البحري الناجمة عن زلزال "تسونامي" عن مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ.

وذكرت محطة التلفزيون اليابانية الخاصة "أن أتش كاي"، أن الإصابات وقعت في 5 مقاطعات في غرب وجنوب البلاد (هيروشيما وواتا وياماغوشي وأوكاياما وكوشي).

وهز الزلزال، بقوة جزءاً من شيكوكو وهونشو وكيوشو، ولكن لم يلاحظ أي خلل في عمل المفاعلات النووية في ايكاتا في مقاطعة ايهيمي، أو في شيماني، كما أكدت وكالة الأنباء.

وكان أكثر من 18 ألف شخص قضوا في زلزال ضخم بلغت قوته 9 درجات في عرض البحر، وتسبب بتسونامي هائل اجتاح الساحل الشمالي الشرقي لليابان في مارس 2011 في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ويومها أدى الزلزال والتسونامي الذي أعقبه إلى تضرر أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما النووية لإنتاج الكهرباء، مما أسفر عن ذوبان المفاعلات، واضطر أكثر من 10 آلاف شخص إلى الفرار من منازلهم.