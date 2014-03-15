إسرائيل تطلق النار باتجاه "مشبوهين" عند حدود لبنان

أطلق جنود إسرائيليون النار، اليوم السبت، في اتجاه عدد من "المشبوهين" اقتربوا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حسب ما أعلنته متحدثة عسكرية إسرائيلية.

وأوضحت المتحدثة أن "عددا من المشبوهين اقتربوا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. أطلق الجنود النار في الهواء ليبتعد المشبوهون فامتثلوا"، مؤكدة عدم إصابة أي من هؤلاء.

ومن جهته، أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في شمال إسرائيل، بأن الأمر يتصل برعاة اقتربوا من الحدود عن طريق الخطأ.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحادث وقع قرب قرية الغجر الإسرائيلية غير البعيدة من مزارع شبعا.

وفي المنطقة نفسها، قصفت المدفعية الإسرائيلية، الجمعة، ما قالت إنها مواقع لحزب الله في جنوب لبنان بعد تفجير عبوة ناسفة عند الحدود لدى عبور جنود إسرائيليين.