جندي أردني محكوم بالمؤبد يضرب عن الطعام

دخل الجندي الأردني المسرح والمحكوم بالمؤبد في السجون الأردنية، أحمد الدقامسة، أمس الجمعة، في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقال أحد أقاربه، ويدعى زياد إن الجندي الدقامسة أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على مقتل القاضي رائد زعيتر برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر الكرامة قبل أيام، وذلك للضغط على السلطات المحلية من أجل إطلاق سراحه.

ويقضي الدقامسة عقوبة المؤبد في السجون الأردنية على خلفية قتله 7 فتيات إسرائيليات في منطقة الباقورة عام 1997.

وأعادت حادثة اغتيال القاضي زعيتر الأخيرة قضية الدقامسة في المملكة إلى الواجهة بقوة، ولاسيما المطالبة بإطلاق سراحه في أسرع وقت رداً على جريمة قتل القاضي الأردني على الجانب الإسرائيلي من معبر الكرامة.

وقالت إسرائيل إن القاضي الأردني المقتول حاول خنق أحد الجنود قبل إطلاق الرصاص عليه.