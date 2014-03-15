توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة لنفاد الوقود

قالت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن محطة توليد الكهرباء الرئيسية والوحيدة في القطاع توقفت عن العمل كليا بسبب "نفاد الوقود".

وأوضحت سلطة الطاقة في بيان مقتضب أن "محطة توليد الكهرباء توقفت كليا في تمام الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت فلسطين، بسبب نفاد الوقود الصناعي اللازم للتشغيل إثر إغلاق معبر كرم أبو سالم".

وأعلنت شركة توزيع كهرباء غزة أن توقف المحطة سيضطرها إلى العودة لبرنامج ترشيد توزيع التيار الكهربائي، "حيث سيتم وصل التيار الكهربائي للمواطنين بواقع ست ساعات، وتوقف هذا التيار لمدة 12 ساعة يوميا، وفق برنامج طوارئ لحين إنهاء الأزمة".

وكان رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة، قد أوضح أن الجانب الإسرائيلي "يسمح بإدخال حوالي 450 ألف لتر وقود صناعي يوميا، ما عدا عطلة الجمعة والسبت، عبر معبر كرم أبو سالم"، موضحا أنه "منذ الثلاثاء الماضي لم يتم إدخال أي كميات جديدة من وقود المحطة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، أمر منذ الأربعاء بإغلاق معبري كرم أبو سالم وإيريز مع القطاع حتى إشعار آخر، مستثنيا في قراره الحالات الإنسانية، بعد إطلاق الجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ على إسرائيل ردا على مقتل ثلاثة من نشطائها الثلاثاء في غارة جوية إسرائيلية.

وتغذي محطة الكهرباء التي تعمل جزئيا حوالي 65 ميغاواط من التيار الكهربائي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، فيما تغطي من إسرائيل 120 ميغاواط، إضافة إلى 22 ميغاواط من مصر. وتبلغ حاجة القطاع من 280 إلى 320 ميغاواط، بحسب إحصائية منشورة على الموقع الإلكتروني لسلطة الطاقة.