سيارة مفخخة قرب فندق يرتاده مسؤولون وأجانب بمقديشو

أفادت الشرطة وشهود عيان أن هجوماً بسيارة مفخخة نفذ بعيد ظهر اليوم السبت، في وسط مقديشو عاصمة الصومال وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال الشرطي محمد ميري لوكالة "فرانس برس" إن "سيارة مفخخة انفجرت قرب المدخل الخلفي لفندق مكة المكرمة. وكانت السيارة متوقفة هناك على ما يبدو ومفخخة".

وأكد أحد شهود عيان أنه تم نقل ضحايا من مكان الانفجار، لكنه لم يحدد عددهم ولا إذا كانوا جرحى أو قتلى.

وأعلنت الشرطة أن شخصا على الأقل أصيب بجروح في الانفجار الذي استهدف على الأرجح الفندق الذي يرتاده مسؤولون حكوميون ورجال أعمال عائدون إلى البلد.

واستهدف هذا الحي في مقديشو بهجمات عدة في الآونة الأخيرة حتى إن الفندق نفسه كان هدفا لهجوم بسيارة مفخخة في نوفمبر 2013 وقتل فيه عدة أشخاص.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية هجوم اليوم. لكن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخرى.