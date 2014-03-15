فيتو روسي ضد قرار بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن

استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار غربي يندد بالاستفتاء المقرر تنظيمه، غداً الأحد، في شبه جزيرة القرم، في حين امتنعت الصين عن التصويت على هذا المشروع، اليوم السبت، في مجلس الأمن الدولي.

وهكذا تم رفض مشروع القرار الذي حصل على موافقة 13 صوتا، إذ إن روسيا بصفتها عضوا دائما تستطيع منع إقرار أي مشروع قرار في هذا المجلس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موسكو تتلقى "نداءات عدة لحماية الأوكرانيين" و"ستدرسها"، مؤكدة أن قوميين أوكرانيين يريدون مهاجمة مناطق الشرق الأوكراني الناطقة بالروسية.

ومن جهتها، كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني دفع بطائرات وقوات مظلية، اليوم السبت، للتصدي لمحاولة للقوات الروسية لدخول شريط طويل من الأراضي تابع لمنطقة متاخمة لإقليم القرم.