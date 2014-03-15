قيادي في فتح يستقيل احتجاجاً على خطاب لعباس

قدم سفيان أبو زايدة، القيادي في حركة فتح، اليوم السبت، استقالته من المجلس الثوري للحركة بعد أيام من كلمة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هاجم فيها قيادات من الحركة.

وكان عباس قد طالب أعضاء المجلس الثوري بالاختيار ما بين الاستمرار في الحركة أو الوقوف مع محمد دحلان، الذي اتهمه بالمسؤولية عن العديد من عمليات الاغتيال لشخصيات فلسطينية وفصل من حركة فتح عام 2011 لتهم جنائية أخرى.

وتناول عباس في خطابه، الأسبوع الماضي، أمام المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله، أبو زايدة بالاسم عندما قال: "أيضاً سفيان أبو زايدة قال نفس الكلام: أبو عمار لم يعد رمزاً، وهذا في 19/7/2004 احفظوا التواريخ".

وتوالت ردود الفعل الغاضبة على خطاب عباس الذي أذيع على التلفزيون الرسمي الفلسطيني لساعتين، كشف فيه النقاب عن عدد من عمليات القتل والاغتيال وصرف الأموال بغير وجه حق.

ورد أبو زايدة اليوم، حيث كتب على صفحته على موقع "فيسبوك": "احتجاجاً على خطاب الرئيس عباس لما فيه من خطورة على العديد من كوادر فتح وبكل الألم والحزن، تقدمت اليوم باستقالتي من المجلس الثوري، وقررت تجميد كل نشاطاتي التنظيمية والسياسية".

يذكر أن أبو زايدة، الحاصل على شهادة الدكتواره في العلوم السياسية، أمضى 12 عاماً في السجون الإسرائيلية، وتقلد عدداً من المناصب في السلطة الفلسطينية، منها وزير الأسرى.