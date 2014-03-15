ماليزيا: عمل متعمد يقف وراء اختفاء الطائرة

أكد رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، أن تحركات الطائرة الماليزية المفقودة سببها "عمل متعمد". وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم السبت حول التطورات الأخيرة المتعلقة باختفاء الطائرة التي فقد أثرها أثناء قيامها بالرحلة أم أتش 370 قبل أسبوع، أن لا تأكيد على أنها خطفت. كما أعلن أنه تم وقف البحث عن الطائرة المنكوبة في بحر الصين الجنوبي.

وكشف أن الطائرة حلقت على مدى ساعات بشكل "يدفع للاعتقاد بوجود عمل متعمد"، بعدما تجنبت الرادارات. وأضاف رزاق أن آخر رصد بالأقمار الاصطناعية لطائرة البوينغ 777، تم بعد أكثر من ست ساعات ونصف الساعة على اختفائها من على شاشة رادار مدني عند الساعة 1,30 صباح 8 مارس. وأضاف أن تحركات الطائرة في الفترة الأولية حين غيرت مسارها وحلقت فوق شبه الجزيرة الماليزية متوجهة نحو المحيط الهندي "تدفع للاعتقاد بوجود عمل متعمد قام به شخص على الطائرة".

الشرطة تفتش منزل قائد الطائرة

وإثر ذلك، كشف مسؤول كبير من الشرطة الماليزية أن الشرطة شرعت في تفتيش منزل قائد طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة اليوم السبت بعد ان أكد رئيس الوزراء الاشتباه في تحويل مسار الطائرة عن عمد. ووصلت الشرطة إلى منزل قائد الطائرة زهاري أحمد شاه (53 عاما) ظهراً بعد قليل من انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.