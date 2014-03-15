مقتدى الصدر يتغيب عن مظاهرة دعا لها تياره في العراق

انطلقت في مدينة الناصرية السبت، مظاهرة "يوم المظلوم العالمي" التي دعا لها التيار الصدري، وذلك بمشاركة الآلاف من أتباعه في عموم العراق.

وتجمع المتظاهرون في شارع إبراهيم الخليل وسط الناصرية، وهم يحملون الأعلام العراقية ولافتات.

وشارك في المظاهرة عدد من كبار قيادات التيار الصدري ووزراء ونواب من كتلة الأحرار.

ولم تشهد المظاهرة حضور مقتدى الصدر الذي دعا للمظاهرة، وذلك رغم التسريبات التي تحدثت عن مشاركته ونية الرد على تهجم المالكي الأخير.

متحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حثّ أنصار التيار الصدري من المشاركين في مظاهرة يوم المظلوم العالمي، الى الدعاء من أجل إنقاذ العراق من وحش وفكر الطائفية.

وقال الصدر في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال المظاهرة ، "لقد جئتم أفواجا أفواجا لتناصروا المظلومين الذين علت أصواتهم هنا في الناصرية الفيحاء لتندد سلما بالظلم والطغيان والفقر والعوز".

وأضاف، "أكرر شكري واعتزازي بكم وأقدم وفائي وإخلاصي لكم ولن أنساكم من الدعاء في صلاتي وعباداتي، عسى الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة"، مثنيا على وقفة المتظاهرين من أجل إنقاذ العراق من وحش الفساد وفكر الطائفية.

وقال متحدث باسم الصدر: "لتكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلتكم ولتكونوا أنتم الصوت الأعلى ليس سياسيا فقط بل كما كنتم الصوت الأعلى في مقاومة الاحتلال فسيكون صوتكم أعلى لحماية العراق من السراق والطائفيين".

وأضاف المتحدث، "أدعو المتظاهرين الى وحدة الصف وعدم التنازع على الدنيا والهداية للتآخي والمحبة وأن لا يفرقوا بين شيعي وسني ولا أي عراقي آخر خصوصا إخواننا المسحيين الذين كانوا ولا زالوا يعانون من الظلم".