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مقتل ضابط شرطة يمني بيد مسلحين يتعقبون قاضيا في عدن

المصدر: صنعاء – فرانس برس
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قتل ضابط في الشرطة اليمنية بالرصاص في مدينة عدن أثناء تبادل إطلاق نار ليل الجمعة، مع مسلحين كانوا يطاردون قاضيا، حسب ما أعلن مصدر أمني اليوم السبت.

وأفاد المصدر الأمني اليمني لوكالة "فرانس برس" أن "المسلحين كانوا يحاولون قتل قاض بالمحكمة التجارية عندما تدخلت مجموعة من المخابرات وتبادلوا إطلاق النار مع المسلحين مما أسفر عن مقتل العقيد طارق شرف وإصابة اثنين من المسلحين واعتقلتهما السلطات بعد نقلهما إلى أحد المستشفيات".

وأشار المصدر إلى أنه لا يعرف بعد هوية المسلحين لكونهما يخضعان حاليا للعلاج.

وتهز اليمن موجة من أعمال العنف التي تستهدف خصوصا ضباط الشرطة والجيش وتنسبها السلطات اليمنية في غالب الأحيان إلى تنظيم القاعدة أو مقاتلي جماعة الحوثي.

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#اليمن, #صنعاء, #صعدة, #الحراك الجنوبي, #الحوثيين, #القاعدة, #ارهاب

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