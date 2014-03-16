إسرائيل تستأنف إمداد محطة كهرباء غزة بالوقود

تستأنف إسرائيل، اليوم الأحد، إمداد محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالوقود، والتي كانت قد توقفت عن العمل أمس السبت لنفاده، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية: "أعطى وزير الدفاع موشيه يعالون تعليماته بإعادة فتح معبر كرم أبوسالم (بين إسرائيل وقطاع غزة) لضمان نقل الوقود".

وذكر البيان أن إسرائيل ستقوم بتزويد محطة الكهرباء بـ200 ألف لتر من الوقود، بالإضافة إلى وقود السيارات والغاز المنزلي.

سكان غزة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة لنفاذ الوقود ‹ › غزة على ضوء الشموع بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة لنفاذ الوقود ‹ › توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة لنفاذ الوقود ‹ › غزة على ضوء الشموع بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة لنفاذ الوقود ‹ › سكان غزة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة لنفاذ الوقود ‹ ›

وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه تم استئناف إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة.

وبحسب المسؤول، فإن "الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء توقف بسبب مشاكل فلسطينية داخلية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول إسرائيلي أكد، أمس السبت، أن توقف إدخال الوقود إلى غزة جاء نتيجة "نزاع داخلي بين حكومة حركة حماس في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله".