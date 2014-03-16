الطائرة المفقودة: 25 دولة في "مهمة مستحيلة"

أعلنت ماليزيا، الأحد، أن عدد الدول المشاركة في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة تضاعف تقريباً ليصل إلى 25 مع بدء عملية بحث جديدة في ممرّ واسع.

وقال هشام الدين حسين، وزير النقل والدفاع الماليزي، إن "عدد الدول المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ ارتفع من 14 إلى 25".

وأضاف: "هذا الأمر ينطوي على تحديات جديدة في مجالات التنسيق والدبلوماسية لجهود الإغاثة".

وقال دبلوماسيون إن ماليزيا طلبت المساعدة والتنسيق الدولي في بحث عن طائرة الركاب الماليزية المفقودة يمتد عبر مسارين من بحر قزوين إلى جنوب المحيط الهندي.

وأطلع مسؤولون ماليزيون مبعوثين من حوالي 20 دولة على التقدم في التحقيق بعد وقف بحث في بحر الصين الجنوبي عن الطائرة التي اختفت من على شاشات الرادار قبل أكثر من أسبوع وهي تقل 239 شخصاً.

وتنسق الدول جهودها بصورة منفصلة لكن الطلب الرسمي العام يمثل مرحلة دبلوماسية جديدة في عملية بحث يعتقد أنها ستعتمد على الأرجح على تبادل مواد حساسة مثل بيانات الرادار العسكرية.

وقال تي.اس تيرومورتي، سفير الهند لدى ماليزيا، لرويترز: "كان اللقاء لكي نعرف بالضبط ما يحدث ونوع المساعدة التي يحتاجونها. يرجع إليهم بدرجة أكبر أن يقولوا لنا (من فضلكم ساهموا بكل مواردكم)".

وقال دبلوماسي إن المبادرة الدبلوماسية يمكن أن تصبح مهمة مع بحث الدول فيما إن كانت ستتبادل أي معلومات عسكرية عن مصير الطائرة البوينغ 777 وتملأ فراغاً تركه فشل دول جنوب شرق آسيا في العمل ككتلة بشأن الأزمة.