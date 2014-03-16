حماس تفرق مسيرة دعم لعباس في غزة عشية زيارته لواشنطن

قامت الشرطة التابعة لحكومة حماس في غزة، اليوم الأحد، بفض مسيرة دعم للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عشية زيارته لواشنطن، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال القيادي في فتح، محمد النحال، لوكالة "فرانس برس"، إنه "وبدعوة من الحملة الشعبية للحفاظ على الثوابت تم تنظيم تظاهرة اليوم في ساحة الجندي المجهول وسط غزة، وفور تجمع عشرات الشبان والمثقفين من كل الفصائل، انقض عليهم أفراد من الشرطة والأمن الداخلي التابعون لحماس، وفضوا التظاهرة، واعتقلوا 13 شخصا، واعتدوا بالضرب على عدد آخر".

ومن جهته، أكد الناطق باسم الشرطة التابعة لحكومة حماس، أيوب أبو شعر، أنه "تم فض تجمع لمجموعة من الأشخاص قاموا بمسيرة غير مرخصة، والشرطة فضت هذه المسيرة، لأنها لم تحصل على ترخيص حسب الأصول".

ويتوجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الولايات المتحدة، غداً الاثنين، ليبحث مع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مفاوضات السلام مع إسرائيل التي تنتهي مهلتها في 30 أبريل، لكن بدون أي مؤشر إلى تقدم يتيح تمديدها.