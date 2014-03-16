كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ قصيرة المدى

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن مسؤولين حكوميين في كوريا الجنوبية لم تكشف هويتهم، قولهم إن كوريا الشمالية أطلقت عشرة صواريخ قصيرة المدى إلى البحر شرق شبه الجزيرة الكورية، الأحد.

وقالت الوكالة إن الصواريخ سقطت في البحر بعدما قطعت مسافة 70 كيلومترا.

وكوريا الشمالية ليست ممنوعة من إطلاق صواريخ قصيرة المدى بموجب عقوبات الأمم المتحدة، وتجري تجارب من حين لآخر لاختبار ترسانتها.

وخفف الشمال من تصريحاته التي تتسم بالتهديد تجاه الجنوب، رغم أنه استنكر مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أجريت في الآونة الأخيرة.

وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من تجارب إطلاق صواريخ قصيرة المدى في وقت سابق هذا الشهر لدى بدء المناورات المشتركة التي تعتبرها كوريا الشمالية تهديدا.