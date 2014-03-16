مطالبات لحماس بالتحقيق في مقتل سيدة بصاروخ فلسطيني

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، حكومة حماس بالتحقيق في مقتل سيدة فلسطينية وإصابة خمسة أشخاص آخرين، الخميس الماضي، إثر سقوط صاروخ فلسطيني محلي الصنع على منزلها في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكشف المركز أنه "علم من مصادر الشرطة أن صاروخاً محلي الصنع سقط بالخطأ على منزل المواطن إسماعيل عبدالفتاح محمدين".

وأوضح المركز في بيان صحافي أن المواطنة عائشة محمدين قضت إثر سقوط الصاروخ، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.

وطالب المركز "الحكومة في غزة بإجراء تحقيق جدي في ظروف وملابسات هذا الحادث، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم".

وكان مسؤول طبي أعلن في غزة أن خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان، أصيبوا في انفجار الخميس في منزل في بلدة بيت حانون.

وبيّن مصدر أمني محلي - طلب عدم ذكر اسمه - أن هذه الإصابات "ناتجة عن انفجار صاروخ محلي سقط بالخطأ على منزل مواطنين في بيت حانون، ما أسفر عن قوع الإصابات"، مضيفاً: "يبدو أن مجهولين حاولوا إطلاقه تجاه المناطق الإسرائيلية".