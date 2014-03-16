مقتل 3 من "القاعدة" خلال تفخيخهم سيارة بجنوب اليمن

قتل ثلاثة من عناصر القاعدة وجُرح اثنان آخران، الأحد، في انفجار سيارة كان يتم العمل على تفخيخها في بلدة حبان بمحافظة شبوة جنوب اليمن، بحسب ما أفادت مصادر قبلية.

وذكرت تلك المصادر أن الانفجار وقع في فناء منزل يملكه عضو في القاعدة، وقد أودى الانفجار إلى أضرار كبيرة في المنزل.

وأكد مصدر أمني يمني الخبر، مضيفاً في حديث مع وكالة "فرانس برس": "أعتقد أن السيارة كان يجهزها عناصر القاعدة، وكان هؤلاء ينوون تنفيذ عملية إجرامية تستهدف قواتنا في الأمن والجيش".

ونسبت عشرات الهجمات التي استهدفت قوات الجيش والأمن في اليمن في الأشهر الماضية إلى تنظيم القاعدة.