نجاة والي ولاية شمال دارفور من كمين

نجا والي ولاية شمال دارفور الواقعة ضمن الإقليم المضطرب غرب السودان من كمين نصبه له مسلحون عقب زيارته لمدينة سيطر عليها متمردون لساعات، حسب ما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس" الأحد.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع عندما كان الوالي عثمان يوسف كبر عائداً الى العاصمة الفاشر بعد تقييم الوضع في مدينة مليط الواقعة على بعد 50 كلم شمال الفاشر.

وقال إنه لا توجد مؤشرات على الجهة التي نصبت الكمين.

وأورد المركز السوداني للخدمات الصحافية القريب من جهاز الأمن والمخابرات السوداني على موقعه، الأحد، أن كبر يرافقه وفد من مجلس تشريعي الولاية ولجنة أمن الولاية زار المنطقة لكنه لم يشر الى الحادثة.