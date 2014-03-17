الجيش اللبناني يفجر سيارة مفخخة في البقاع

أفاد مصدر أمني أن الجيش اللبناني "فجر سيارة مفخخة بعد الاشتباه بها في بلدة الفاكهة" في البقاع، والتي تبعد نحو 5 كيلومترات إلى الشمال من منطقة النبي عثمان، موقع تفجير الأمس الانتحاري والذي نفذ بسيارة مفخخة وراح ضحيته 4 أشخاص.

وأوضح المصدر أن "السيارة كانت مرصودة منذ الأمس، وعثر عليها اليوم في طريق ترابية"، مشيرا الى أنها "كانت خالية" من أي راكب.

وأطلق عناصر الجيش النار على السيارة، ما أدى الى انفجارها، بحسب المصدر الأمني.

وعرضت قناة "المنار" التابعة لحزب الله لقطات تظهر السيارة، وهي رباعية الدفع من نوع "غراند شيروكي" رصاصية اللون، مركونة قرب طريق ترابية، على تلة صغيرة زرعت فيها أشجار زيتون. وكانت السيارة على بعد نحو 300 متر من مدرسة في البلدة.

ولم تعرض القناة لقطات للحظة تفجير السيارة، مشيرة الى أن الجيش طلب من الجميع الابتعاد قبل قيامه بذلك.

وتعرضت مناطق نفوذ للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع لتفجيرات عدة غالبيتها انتحارية، منذ الكشف قبل أشهر عن مشاركته في المعارك الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.

وتبنت غالبية هذه التفجيرات مجموعات جهادية تقاتل في سوريا، قائلة إنها رد على مشاركة الحزب في المعارك.

وكان 4 قتلى، سقطوا في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بمنطقة النبي عثمان بالبقاع اللبناني قرب الحدود السورية، فيما نفى حزب الله قائلاً إن قتيلاً واحداً سقط في التفجير وهو عنصر من الحزب.